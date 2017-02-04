Взрыв в Луганске: в ЛНР взрыв автомобиля называют спланированным терактом

Сегодня в Луганске в центре города взорвался автомобиль, ЛНР называет инцидент терактом, Украина опровергает предположение. Пока не уточняют, что стало причиной взрыва внедорожника фирмы «Тойота». Машина сгорела вместе с ее владельцем, Олегом Анищенко, начальником народной полиции республики ЛНР, полковником.

Украина не признает за собой спланированный теракт, как не признала гибель «Моторолы»-Арсена Павлова в лифте. За все время конфликта на территорию Донбасса, по словам украинских спецслужб, попало немало незаконно завезенных гранат, оружия, боеприпасов, техники и снайперских винтовок. Вот и недавно на одной из погранзастав пограничники задержали двоих неизвестных, которые везли в ЛНР оружие без документов, взрывчатка в «Тойоте» могла не принадлежать украинской стороне. Пусть непризнанная республика ЛНР ищет недоброжелателей погибшего хозяина машины в своем кругу.

Информация о двух погибших в «Тойоте» не подтвердилась, в машине был только Олег Анищенко без спутников. Милиция самопровозглашенной республики первым делом выдвинула версию теракта – взрывное устройство было прикреплено со стороны водительского сидения, то есть действия были направлены на хозяина машины. По факту возбуждено уголовное дело.