Взрыв в Махачкале сейчас: более ста человек на протяжении трех часов тушили пожар на АЗС, жертв нет, пострадал один человек

Взрыв в Махачкале произошел прошедшей ночью. Происшествие случилось на одной из городских автозаправочных станций. Как сообщают источники в МЧС, взорвался баллон с газом, в результате чего начался сильный пожар.

По данным российских СМИ, спасателям не удавалось потушить пожар на протяжении трех часов. Взрыв привел к тому, что стихия распространилась на довольно большую площадь – примерно сто двадцать квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы около ста человек личного состава МЧС и почти тридцать единиц специальной техники. В итоге, стихию таки удалось ликвидировать, а в результате пожара пострадал один человек. О погибших не сообщается.

Причиной пожара стал взрыв газового баллона. Рядом на этой же АЗС находилось много взрывоопасных веществ, в частности, другие баллоны с горючим. Таким образом, работа на месте происшествия была не только сложной, но еще и очень опасной. Спасателям приходилось постоянно охлаждать другие баллоны, чтобы избежать еще одного взрыва.

Причины взрыва пока не установлены, в настоящее время ведется расследование происшествия. Пострадавший доставлен в ожоговый центр. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает. Размеры ущерба, доставленного пожаром, также устанавливаются в настоящий момент.