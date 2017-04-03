Взрыв в метро в СПб: в Сети появилось видео, власти объявили траур, полиция ищет двоих подозреваемых

Видео с места взрыва в метро СПб появилось в Сети спустя некоторое время после трагедии. На ролике запечатлена обстановка в подземке в первые минуты после трагедии. К текущему времени полиция уже установила, кто мог подготовить теракт.

После теракта в метрополитена Санкт-Петербурга тревожная информация начала поступать также из Москвы. Местные источники сообщили, что в столице закрыты несколько станций метро. Сообщается, что там были обнаружены подозрительные предметы. Информация о возможных взрывчатках в столичном метро пока не подтвердилась. В настоящий момент эти сведения уточняются.

Тем временем камеры видеонаблюдения в питерской подземке зафиксировали возможного организатора теракта. Предполагаемый террорист имеет характерную внешность – черная одежда и густая борода. Действительно ли он имеет отношение к взрывам в подземке, еще неизвестно, однако предварительная версия об организаторе именно такова.

В полиции сообщили, что разыскиваются два человека. Один из них – вышеописанный преступник. Информации о втором террористе пока нет. Предположительно, он заложил бомбу, которая, в итоге, не разорвалась.

По обновленным данным, количество погибших в результате происшествия достигает уже четырнадцати человек. Об этом сообщают местные информационные издания.

Питерские власти объявили в городе трехдневный траур. А в Москве тем временем люди несут цветы к мемориалу Ленинграда. Свои соболезнования семьям уже выразили российские власти. В свою очередь, иностранные политики тоже передают свои соболезнования российским лидерам.