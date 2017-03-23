Вчера в столице РФ произошел ужасный инцидент. В одном из жилых домов произошел взрыв, а после возгорание. В результате инцидента погибло два человека.

В среду жители многоэтажки пережили сильнейший взрыв, после которого последовало возгорание. Огнем было разрушено несколько квартир, находящихся на втором этаже. Также сообщается о повреждении соседнего жилого помещения. Исходя из самых оптимистических прогнозов, на ремонт дома уйдет несколько недель.

Необходимо отметить, что дом, где произошел взрыв, имел девять этажей и один подъезд. На первом этаже здания располагается аптека. Что касается инцидента, он произошел около пяти вечера. Очевидцы сообщают, что был мощный хлопок, сразу вылетели стекла на втором этаже, откуда и повалил черный дым. За пару минут огонь был уже на третьем этаже. Прохожие, которые в этот момент были на улице, бросились на помощь жильцам. Жители соседних домов рассказали, что он взрыва у них затрясло дом, в квартирах все попадало с полок.

«Слышал крики мужчины о помощи, из квартиры, где был взрыв, парни побежали, чтобы помочь, но было все в дыму, они не смогли попасть в квартиру. Через несколько минут его крики прекратились», — говорит очевидец Даниил.

В течении часа специальные службы проводили спасательные работы, благодаря которым были спасены 37 человек. Сообщается, что пострадавших в этом инциденте 19 человек. Специалисты утверждают, что взрыв не связан с прорывом газа, на сегодняшнюю минуту причины происшествия устанавливаются.