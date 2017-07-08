Взрыв в Норильске на предприятии «Заполярный» унес жизни четырех горняков. Компанией «Норникель», владеющей рудником, была создана специальная комиссия, которая рассмотрит обстоятельства, проанализирует причины инцидента, — информирует агентство «ТАСС».

Компания «Норникель», владеющая предприятием «Заполярный», приняла решение создать специальную комиссию, в задачи которой будет входить рассмотрение, анализирование причин происшествия. Результаты проведенной работы рассмотрит руководитель фирмы, аудиторский комитет. В эту комиссию будет входить Игорь Рахимов, занимающий должность главы департамента, отвечающего за промышленную безопасность, охрану труда, Александр Рюмин, который работает на посту главы Заполярного филиала, Константин Наливко – гендиректор Заполярной строительной фирмы, представители профильных ведомств.

Ранее в связи с происшедшим ЧП комиссия Ростехнадзора приступила к выяснению причин взрыва.

Напомним, в прошлую пятницу на предприятии «Заполярный» произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончалось 4-е работника, их тела были найдены спасательными службами. В ГУ МЧС Красноярского края заявили, что судьба еще одного горняка до сих пор неизвестна. Необходимо отметить шахта находится в промзоне города Норильск, а именно в 7 км к югу населенного пункта. Российское предприятие занимается добычей медно-никелевых, сульфидных руд.