Взрыв в парижском офисе МВФ, пострадал сотрудник фонда

В столице Франции произошел взрыв, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Сотрудники полиции предполагают, что взрывное устройство находилось в конверте.

Сообщается, что взрыв произошел в то время, когда сотрудник парижского офиса МВФ осуществил открытие конверта. Отмечается, что его доставила местная почтовая служба. В результате инцидента у мужчины травмирована рука и лицо. Сам офис не пострадал, после взрыва всех работников МВФ экстренно эвакуировали из здания.

Мишель Кадо, который является префектом правоохранительных органов, заявил, что взорвалось устройство самодельного типа. Президент страны прокомментировал данное происшествие, назвав его терактом, а Кристин Лагард, занимающий должность руководителя фонда, отметил, что данный действие является «трусливым насильственным актом».

Напомним, недавно неизвестным отправителем был направлен пакет Вольфганту Шойбле. Министр финансов не пострадал, так как была вызвана полиция. Ими была исследована данная посылка и определено, что внутри вещество, используемое для пиротехники. Пакет имел штемпель почты Греции, а отправителем был Адонис Георгиадис, занимающий должность зампредседателя одной из греческих партий.