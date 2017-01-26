Взрыв в Пензе: без теплой воды остались около 70 жилых домов

На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв, погиб человек. В МЧС города рассказали, что причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. После взрыва на ТЭЦ произошло обрушение конструкции здания, которая находилась над паровой турбиной.

Исходя из предварительных данных, площадь ЧП достигла 600 кв.м. Врачи сообщили о смерти одного рабочего. К предполагаемым причинам происшествия относят нарушение техники безопасности во время проведения сварочных работ. Стоит отметить, что в пресс-службе МЧС отметили, что несмотря на инцидент, теплоснабжение города не нарушено.

«В здании ТЭЦ-1 наблюдался хлопок баллона. Взрыв привел к разрушению помещения. Отопление жителям города и по области продолжает поступать», — рассказала Анна Шупилова, которая является начальником пресс-службы ГУ МЧС региона.

На сегодняшнюю минуту в около 70 жилых домах, двух школах и четырех детсадах из-за ЧП была перекрыта горячая вода. Причиной этого стало отключение одного энергоблока, отвечающего за подогрев воды. После отключения генератора и резкого теплового падения, на теплотрассе произошел трубный прорыв, поэтому планируется снижение температуры отопления в некоторых районах города. На сегодняшнюю минуту на месте происшествия ведут работу экстренные службы, проводится разбор завалов.