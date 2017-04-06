Взрыв в Петербурге, последние новости: в правительстве разрабатывают комплекс мер безопасности в метро и наземном транспорте

Российские власти вводят новые меры безопасности в наземном и подземном транспорте после взрыва в Петербурге. В настоящее время продолжается формирование оперативной группы быстрого реагирования для экстренных случаев, а также разрабатывается комплекс других мер безопасности.

После теракта в питерском метрополитене 3 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился принять комплекс мер по обеспечению безопасности в метро и наземном транспорте. Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что ранее эксперты в течение нескольких месяцев готовили документ, который предусматривает новые меры безопасности, — сообщают «РИА Новости».

По словам Дворковича, после недавних событий в питерском метрополитене будет проведена отдельная проверка на соответствие мер, описанных в документе, к тем обстоятельствам, при которых была совершена террористическая атака. В случае необходимости, в документ будут внесены поправки.

О каких именно поправках идет речь, и какие меры безопасности предусмотрены правительственным постановлением, ни Дворкович, ни Медведев пока не сообщают. Также остаются неизвестными сроки, когда выйдет соответствующий документ и когда новые меры безопасности непосредственно начнут действовать на практике.

Ранее следователи провели обыск в квартире подозреваемого Акбаржона Джалилова. Также были получены записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что 22-летний Джалилов выходит из подъезда дома с сумкой и рюкзаком. В них, вероятно, были две взрывчатки. Параллельным курсом следователи ищут возможных сообщников Джалилова и его вербовщиков.