Взрыв в Петербурге: террористы хотели посеять страх и неуверенность в завтрашнем дне

Взрыв в Петербурге является тщательно спланированным террористическим актом, который был подготовлен профессионалами. Такое мнение озвучили ветераны российских спецслужб. Отмечается, что предотвратить подобные террористические акты практически невозможно.

Исходя из официальных данным МЧС города, жертвами подрыва в вагоне метро стали 11 человек, 45 пассажиров метрополитена получили травмы разной степени тяжести. В Питере по задумке террористов должно было прогреметь два взрыва, к счастью, вторую взрывчатку удалось вовремя обезвредить. Она была установлена на «Площади Восстания». Сообщается, что мощность самодельной бомбы которая сдетонировала, в тротиловом эквиваленте составляет около 300 гр. Но поражающий эффект был увеличен из-за движения поезда по тоннелю. Что касается второй взрывчатки, она была гораздо мощнее.

После происшествия в Северной столице приняли решение полностью закрыть метрополитен, объявлен трехдневный траур. Виктор Озеров, который является главой комитета Совета Федерации обороны и безопасности, отмечает, что взрыв и приезд в город российского президента имеют связь. Также свое мнение о подрыве в метро высказал Алексей Филатов, являющийся ветераном «Альфы» отставным подполковником ФСБ.