Взрыв в Ростове-на-Дону не имеет отношения к терроризму – НАК

Взрыв в Ростове-на-Дону не связан с терроризмом и носит бытовой характер. В Национальном антитеррористическом комитете пришли к выводу, что целью преступления был именно пострадавший человек. К текущему моменту подозреваемый уже задержан, — сообщает РБК.

Утром шестого апреля, возле одной из школ Ростова-на-Дону произошел несильный взрыв. В результате происшествия в больницу был доставлен пожилой мужчина без определенного места жительства. Врачи констатировали у него многочисленные травмы конечностей и живота. Изначально его состояние оценивалось как тяжелое.

Следователи начали рассматривать всевозможные версии произошедшего. Взрывчатка была замаскирована под фонарик, потому просматривалась возможная связь с недавним терактом в Питере.

Однако эксперты Национального антитеррористического комитета пришли к выводу, что ростовский взрыв не был терактом. Было заключено, что взрывное устройство подбросил знакомый пострадавшего мужчины. Мотивом таких действий жителя Ростова было нанести урон пострадавшему.

Также было установлено, что конфликт между ними носит бытовой характер и не имеет отношения к организованной преступности или терроризму. В настоящий момент преступник задержан и дает показания полиции.

Что касается пострадавшего, то его личность уже установлена. Им, как и предполагалось ранее, оказался школьный сторож. В настоящий момент его состояние стабилизировалось, однако мужчина потерял кисть и несколько пальцев. Также серьезно пострадала грудная клетка и живот.