Взрыв в Ростове-на-Дону, последние новости: в Кремле прокомментировали происшествие

Дмитрий Песков прокомментировал взрыв в Ростове-на-Дону. Пресс-секретарь президента заявил, что ввиду трагических событий в Питере и Ростове российские спецслужбы должны оставаться в постоянной готовности, а также должны проделать огромный объем работы для обеспечения гражданской безопасности.

Утром шестого апреля в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Пожилой мужчина обнаружил на земле пакет. Внутри оказался фонарик. Когда тот проверил, работает ли он, раздался взрыв. В результате происшествия мужчина был срочно доставлен в больницу с различными травмами туловища и конечностей. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Этот взрыв стал уже вторым подобным происшествием в стране за последнее время. Ранее, третьего апреля, теракт произошел в метро Санкт-Петербурга.

Сегодня, шестого апреля, пресс-секретарь Кремля дал оценку произошедшему. По его словам, ввиду трагедий в Питере и Ростове много зависит от российских спецслужб. Песков отметил, что они должны проделать большую работу для обеспечения безопасности населения и быть всегда наготове.

Также пресс-секретарь Путина отметил, что более подробной оценки общей ситуации нужно дожидаться от Национального антитеррористического комитета.

Стоит добавить, что во время теракта в Санкт-Петербурге многое зависело именно от оперативности, слаженности и профессионализма работы специальных служб. Известно, что вторая взрывчатка не разорвалась. В случае обратного развития событий, жертв могло бы быть больше. Сегодня в жилой квартире в Невском районе города спецслужбы обнаружили и обезвредили еще одну взрывчатку.