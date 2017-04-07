Взрыв в Ростове не является терактом: около школы произошла детонация самодельного взрывного устройства

НАК РФ не считает террористическим актом подрыв самодельного взрывного устройства около учебного заведения в Ростове. По словам сотрудников комитета, этот инцидент квалифицируется, как бытовой конфликт, — передает агентство «РИА Новости».

Правоохранительные органы России сообщил о задержании преступника:

«Взрывное устройство он изготовил самостоятельно, после подбросил на территорию школы, а именно на путь следования пострадавшего, который является его хорошим товарищем. Недавно между жителями города произошел конфликт, возникший на почве личной неприязни. Именно это и послужило мотивом совершения преступления. Благодаря оперативной работе правоохранительные органы быстро установили личность преступника и его место нахождение, сейчас его допрашивают».

Данное происшествие относят к общеуголовным преступлениям. Необходимо отметить, рано утром в четверг на улице около ростовской школы был оставлен бесхозный пакет, содержание которого решил проверить сторож этого учебного заведения. В пакете находились различными вещи, а также фонарик, который во время включения взорвался и нанес травмы мужчине. Сообщается, что охранник остался без кисти на одной руке и без трех пальцев на другой. По версии следователей, в устройстве злоумышленник замаскировал самодельную взрывчатку. После инцидента все занятия в лицее временно были отменены.