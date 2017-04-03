Взрыв в Санкт-Петербурге: городской метрополитен перекрыт, есть предварительные данные о жертвах и пострадавших

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге власти признали терактом. К текущему часу удалось установить некоторые факты о происшествии. Также установлено предварительное число погибших и пострадавших. На месте происшествия продолжают работать спецслужбы.

Информация, которая поступает о теракте из разных источников, содержит разную, порой недостоверную, информацию. Однако городской губернатор Георгий Полтавченко привел некоторые конкретные данные. Так, по данным властей, погибли десять человек, ранены двадцать. Некоторые из раненных находятся в тяжелом состоянии. Точное количество пострадавших установить пока не удалось.

В Генпрокуратуре заявили, что считают произошедшее террористическим актом. Главное свидетельство этого – найденные взрывные устройства. По последним данным, неразорвавшаяся взрывчатка была обнаружена на станции метро «Площадь восстания». Взрывчатку уже обезвредили. Губернатор города продолжает оставаться на месте происшествия. Там же дежурят и все экстренные службы Санкт-Петербурга.

По некоторым данным, взрывов в метро было два – один непосредственно в вагоне поезда, второй – на станции «Сенная». Однако данная информация не подтверждена официально. Детали устанавливаются.

Также некоторые данные свидетельствуют, что в городе закрыт весь метрополитен – абсолютно все станции метро. Эксперты осматривают все станции и вагоны на наличие других взрывных устройств. Кроме того, осматриваются практически все потенциально опасные места, в том числе железнодорожные вокзалы и аэропорты.