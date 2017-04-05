Взрыв в Санкт-Петербурге унес жизнь чемпиона России по рукопашному бою

Жертвой взрыва в Санкт-Петербурге стал чемпион России по рукопашному бою Дениса Петрова. Парень был бойцом и тренером в питерском клубе боевых искусств. В роковой день он направлялся на тренировку в родной зал.

Друзья и родственники Петрова уже подтвердили, что парень был в списке жертв трагедии. На момент смерти ему было всего лишь 26 лет. Несмотря на молодой возраст, Денис уже успел добиться больших достижений в спорте. Он стал победителем всероссийских турниров по рукопашному бою. Также был чемпионом Санкт-Петербурга в этом виде спорта.

Свою бойцовскую деятельность он совмещал с тренерской. Парень готовил будущих чемпионов – детей. По словам близких друзей Петрова, он был не просто хорошим и талантливым спортсменом, но еще и очень притягательной личностью, квалифицированным тренером. Коллега Дениса рассказывает, что парень обладал редким талантом объединять вокруг себя людей, а дети с огромным желанием и удовольствием посещали его тренировки.

В роковой день, третьего апреля, спортсмен направлялся на тренировку в свой зал. До места назначения он так и не добрался. Погиб Денис Петров на месте теракта.

Напомним, днем третьего апреля в районе станции метро «Сенная» прогремел сильный взрыв. Террорист-смертник пронес в подземку взрывчатку и активировал ее в вагоне поезда. В результате террористической атаки погибли уже не менее 14 человек, а количество пострадавших исчисляется десятками человек.