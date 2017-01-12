Взрыв в Саратове: жертв нет, шесть человек остаются в больнице, полиция возбудила уголовное дело

Мощный взрыв в Саратове произошел вчера, 11 января. В жилом многоэтажном доме на Московском шоссе, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате взрыва в доме возник серьезный пожар – жильцов пришлось экстренно эвакуировать, а некоторые из них получили ранения и травмы.

К текущему часу последствия происшествия ликвидированы полностью. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь в считанные часы. К счастью, благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей, жертв удалось избежать.

Тем не менее, шесть человек, как передает НТВ, остаются в больнице. Риска их жизни нет. Всего же пострадавшими числились одиннадцать человек.

В результате пожара десятки человек – жильцов дома, – вынуждены были покинуть здание. Некоторые разместились у своих родственников и знакомых, другие были направлены в пункты временного размещения. К текущему часу люди начали возвращаться в пострадавший от взрыва и пожара дом.

По данным НТВ, в свои квартиры вернулись уже более восьмидесяти человек. Почти пятьдесят жильцов остаются у родственников, а еще девять человек – в пунктах временного размещения.

В МЧС рассказали, что угрозы обрушения дома нет. Сегодня в некоторые подъезды уже вернули электрику. А теплоснабжение и вода уже доступны по всему дому. Что касается газоснабжения, то с ним придется немного подождать – эксперты проведут расследование причин взрыва.