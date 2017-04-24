Взрыв в школе в Дагестане: ученик 8 класса принес гранату на урок

Сегодня, 24 апреля, произошел взрыв в школе в Дагестане. Инцидент произошел в результате того, что восьмиклассник принес в учебное заведение гранату, которая взорвалась в одном из классов. Пострадало 11 человек и один ученик погиб. Виновника произошедшего задержали. На данный момент школа оцеплена и ведутся следственные мероприятия.

Сегодня, 24 апреля, произошел взрыв в школе в Дагестане. Этот инцидент произошел в классе информатики учебного заведения Цумадинского района, вследствие взрыва гранаты. Как сообщает РИА-Новсти, в связи со взрывом пострадало 11 человек и один ребенок погиб. Погибший являлся учеником восьмого класса. Магомеддибира Зубаирова, заместитель директора по воспитательной работе, утверждает, что пострадавших детей 13. На данный момент трое пострадавших находятся в больнице. За их жизнь борются медработники реанимации.

Шамиль Абакаров, который является директором школы, где произошел инцидент, сообщил, что гранату в учреждение принес ученик восьмого класса, что в дальнейшем привело к взрыву. В Министерстве внутренних дел сообщили, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасного обращения с оружием. Ученика, принесшего гранату в школу, задержали. На территорию учебного заведения проход воспрещен в связи с оцеплением. Ведутся следственные мероприятия.