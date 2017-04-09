Взрыв в СПб, последние новости: трое предполагаемых сообщников Джалилова тоже работали в суши-барах

По факту взрыва в СПб правоохранителями были задержаны восемь человек. Ни один из подозреваемых не признал своей вины в организации террористической атаки в метро. Следователям удалось выяснить, кем работали потенциальные соучастники террориста Джалилова.

Как оказалось в ходе следствия, трое из задержанных оказались коллегами исполнителя теракта – и работали суши-поварами. Ранее следствие установило, что последим местом работы Джалилова, погибшего при исполнении теракта в метро, был один из питерских суши-баров.

Все восемь подозреваемых оказались выходцами из стран Средней Азии. Сообщается, что семеро из них работали в Санкт-Петербурге на законных основаниях. И только один из подозреваемых оказался трудоустроен в северной столице нелегально.

Кроме сушистов, среди подозреваемых обнаружились строители и даже поставщик зеленых растений. Однако причастность каждого из них к теракту так или иначе, но была предварительно доказана следователями.

Ранее сообщалось, что в квартире подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли взрывное устройство, конструкция которой была практически идентична взрывчатке, обнаруженной на «Площади Восстания» в день теракта на «Сенной». Кроме того, в ходе обысков были изъяты боевой пистолет и боевая граната.

На допросе все подозреваемые настаивали на том, что с терактом связаны не были, с исполнителем Акбаржоном Джалиловым знакомы не были, а оружие и граната им не принадлежит и якобы была подброшена.

Напомним, что в Санкт-Петербурге были задержаны шесть подозреваемых, а в Москве еще двое.