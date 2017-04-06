Взрыв возле школы в центре Ростова-на-Дону произошел утром 6 апреля: пострадал один человек

Взрыв в Ростове-на-Дону произошел сегодня, 6 апреля, в центре города. В результате происшествия пострадал один человек. По предварительным данным, взрыв раздался неподалеку от местного лицея, территорию которого временно оцепили, — передает ТАСС.

По неподтвержденным пока данным, взрывчатку обнаружил человек без определенного места жительства. Он нашел на земле пакет, открыл его и увидел находящийся внутри фонарик. А когда поднял его, раздался взрыв. Взрывное устройство оказалось спрятанным внутрь. По неподтвержденным пока данным, в результате взрыва мужчина получил серьезные ранения. Одни источники сообщают, что ему оторвало пальцы рук. Другие сообщают о ранении живота. В настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии. За его жизнь продолжают бороться медики.

Все обстоятельства происшествия пока не установлены. По некоторым данным, взрыв произошел возле территории местного лицея. Правоохранители эвакуировали всех учащихся и преподавательский состав учреждения, а здание школы оцепили. Сейчас на территории лицея ведется обыск.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по факту случившегося. О других пострадавших информации нет. Все детали устанавливаются. По некоторым данным, мужчиной, обнаружившим взрывчатку, оказался местный дворник, который убирал территорию ранним утром.

При этом, по данным различных источников, следователи пока не трактуют произошедшее как теракт.