Взрыва на подстанции «Восточная» в Томске, как такового, не было

По словам экспертов-энергетиков, взрыва на подстанции в Томске, как такового, не было. То, что СМИ и видеоблогеры называют «взрывом», на самом деле – просто яркая вспышка и громкий хлопок, помощь МЧС на «Восточной» не понадобилась.

ЧП на одной из электроподстанций Томска пресса и влогеры ради красного словца зовут «взрывом», но МЭС Сибири так не думает и призывает не сеять панику. Вот бы все «взрывы» были такими – пострадавших нет, на место аварии выехало всего три машины, даже помощь МЧС оказалась не нужна. При взрыве негативных последствий больше, чем несколько районов, которые полтора-два часа посидели без света. СМИ просто выгодно выставлять это «взрывом».

По факту на подстанции «Восточная» вспыхнули масляные трансформаторы — они 1963 года выпуска, то есть являются «вчерашним днем». Оттого после вспышки было так много смрада, а вонючее облако из горелого масла попало на видео блогеров. Чем старше электротехника – тем больше она подвержена короткому замыканию, что и случилось 6 июля примерно в час дня в Томске.

Энергетики не только Томска, но и многих регионов РФ перешли на усиленный режим работы и внимательно следят за своими старыми, «советскими» подстанциями. Ливни, грады, ураганы повредили линии электропередач, затопили и без того ветшающие подстанции, построенные еще в дни электрификации СССР. Существует немало причин, из-за которых населенный пункт может остаться без света от нескольких часов до суток.