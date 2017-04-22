В СК России заявили о сомнениях в связях напавшего на ФСБ в Хабаровске с ИГИЛ (запрещенной в РФ организации). Ранее группировка взяла на себя ответственность за это происшествие, в результате которого погибло два человека, еще один находится в больнице с ранением, — передает издание РБК.

Российский Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы в Хабаровске. Светла Петренко, занимающая должность официального представителя СК, рассказала, что исходя из последних данных, которые были получены следствием, молодой человек, напавший на сотрудников ФСБ и клуб, где похитил оружие, придерживается неонацистских взглядов.

«При этом у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападающего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление», — утверждает Петренко.

После происшествия в Хабаровске ответственность за стрельбу взяла на себя ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Эту информацию сообщили в SITE IntelligenceGroup, данная организация занимается отслеживанием деятельности террористических группировок.

Напомним, вчера в приемную ФСБ ворвался вооруженный человек, который сразу открыл огонь по присутствующим в здании людям. Жертвами обстрела стали два человека, один из них является сотрудником спецслужбы, еще один человек был госпитализирован с ранением. Нападающий был ликвидирован, им является Антон Конев 1999 года рождения.