Хайдар Халиуллин был задержан правоохранительными органами вечером 12 апреля в Казани. Бизнесмену предъявлены обвинения в хищении денежных средств, выдеяемых правительством в рамках программы “Лизинг- грант” для поддержки предпринимательства.



В Казани произошло задержание бизнесмена Хайдара Халиуллина, против которого дали показания сразу трое человек. Правоохранители обвиняют его в совершении уголовного преступления по ст. 159 УК РФ (часть 3)- хищение денежных средств, в рамках финансирования предпринимательства по программе “Лизинг- Грант”. Общий размер хищений оценивается в 20 миллионов рублей. По информации от портала РБК, сейчас данным делом занимается ГСУ МВД России.

Напомним, что осенью прошлого года УЭБ МВД Татарстана удалось задержать несколько человек, которые подозревались в неоднократных хищениях денежных средств в крупном размере. Следователи с привлечением сотрудников из Министерства экономики выяснили, что мошенники подделывали документацию по известной программе “Лизинг-Грант”, в результате чего за период с 2014- по 2015 год, они присвоили себе один миллион рублей каждый.

Хищение совершалось путем подделки реквизитов, а полученные при этом субсидии не отправлялись на цели проекта (создание рабочих мест и т.д.). Так в поле зрения попал и Х. Халиуллин.

По месту проживания всех установленных личностей выехали оперативные группы для обыска На данный момент все причастные к хищениям лица, задержаны и привлечены к делу, как соучастники.