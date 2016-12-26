Хор Александрова погиб в акватории Черного моря почти в полном составе

Хор им. Александрова погиб в акватории Черного моря почти в полном составе, внук создателя ансамбля заявляет, что без погибших артистов детище его деда осиротело. Из 186 человек погибли 64 «александровца», то есть больше одной трети. Дирижер Валерий Халилов тоже значится среди погибших. Оркестру повезло в полном составе – его в САР не взяли, поскольку не было необходимости, но «Нет хора – нет ансамбля», возместить потерю будет непросто.

Никто их погибших не ожидал, что после самых опасных «горячих точек» — Чечня, Афганистан, Югославия, Приднестровье – они погибнут на российской земле. Ведь им в свое время рукоплескали ООН и Ватикан, где исполнялись «Смуглянка» и «Священная война», ансамбль посетил 70 стран и в каждой поддерживал боевой дух россиян. Новый Год исполнители и танцоры встретили бы на базе «Хмеймим», устраивая россиянам из числа миротворцев праздничный «Голубой огонек». Обо всем этом рассказал Евгений Александров сайту «Медуза», беспокоясь о судьбе творения своего деда. Сам Александров умер в 1946-ом году от инфаркта, выступая с ансамблем в Европе. Как сейчас пишут родные и близкие погибших, одни из них обладали предвидением катастрофы, а другие – нет. В отличие от коллег, которые боялись именно этого полета, у хориста Александра Шутко было прекрасное настроение. На борту, который через семь минут загорится, Александр играет с другом в нарды, он весел и спокоен. Сейчас у невесты Шутко Юлии осталась только его фотография.