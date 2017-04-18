Художник Алексей Красавин найден мертвым в своей квартире в Москве

Алексей Красавин, известный российский художник, найден мертвым в своем доме в Москве. Тело Красавина обнаружили в коридоре, при этом оно было абсолютно обнаженным. На данный момент полиция выясняет причины и обстоятельства смерти Красавина.

Тело 61-летнего художника было найдено в его доме на Зацепском Валу. Обстоятельства происшествия остаются неизвестными. Полиция не давала комментариев по факту смерти художника, но об этом сообщают ряд российских СМИ. Кто обнаружил его тело, и в результате чего наступила смерть, станет известно позже.

Алексей Красавин – известный в узких кругах художник. Его работы выставляют в российских музеях, а также за рубежом, в частности, в европейских городах, в Соединенных Штатах и даже в Индии. Картины Красавина представлены не только на различных выставках и в музеях, но и входят в частные коллекции по всему миру.

Средняя стоимость картин Красавина на выставках составляет в пределах пятидесяти — двухсот тысяч руб. На постсоветском пространстве его работы можно найти в елабужском музее имени Цветаевой, а также в одесском Музее современного искусства.

Сам художник при жизни рассказывал, что предпочитает работать в виртуозном стиле, однако в последние годы начал отдавать предпочтение классическому модерну периода начала двадцатого века.

В широких массах Алексей Красавин известен не был. Однако у него был узкий круг преданных почитателей. В Сети имеется даже официальный сайт художника.