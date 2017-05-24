Яна Перчаткина из Белорецка до сих пор не найдена. Родные девочки близки к отчаянию, но все равно не теряют надежду найти ее живой. Бабушка Яны сама ходит ночью с фонариком по городу, так как считает, что полиция прилагают недостаточно усилий для поиска внучки.

Девятилетняя школьница Яна Перчаткина из Белорецка все еще не найдена. С тех пор как девочка пропала третьего мая, о ней у родных больше нет никаких известий, несмотря на громадные усилия, которые прикладывают волонтеры и полиция для ее поисков. Родные малышки, мать, бабушка и отчим сильно переживают. Елена Петровна (бабушка) утверждает, что полиция не желает прилагать все усилия для поисков ее внучки, поэтому она сама ходит с фонариком по городу, надеясь найти хоть какую-то зацепку.

Мама Яны сильно похудела и у нее пропало грудное молоко, отчим все время винит себя в том, что в то злополучное утро, когда пропала его падчерица, он не проводил ее до самой школы. Многочисленные ясновидящие, к которым обращались мать и бабушка пропавшей, тоже пролили мало света на эту историю, зато успешно способствовали опустошению их кошельков.

Волонтеры занятые в поисках говорят, что им все еще необходимы добровольцы, они принимают в команду всех, кому исполнилось 18 лет. Площадь поиска давно уже сдвинулась за пределы города, поэтому людей и техники не хватает. Также правоохранительные органы назначили вознаграждение в 300 тысяч рублей тому, кто укажет им на местонахождение девочки.