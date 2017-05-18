Девятилетняя Яна Перчаткина, пропавшая в Башкирии две недели назад, до сих пор не найдена. Отчим девочки признался, что чувствует себя виноватым. В тот день Яна хотела сильно спать утром, но он настоял, чтобы она отправилась в школу и не пошел ее провожать.

Со дня исчезновения школьницы из Белорецка (Башкирия) Яны Перчаткиной прошло две недели, но девочка до сих пор не найдена. Мало того, в деле не появилось ни одной значимой детали, которая могла бы пролить свет на то, что же случилось с Яной по дороге в школу третьего мая этого года.

Родственница семьи девочки рассказала, что отчим Яны — Вадим, во всем винит себя. В тот день он настоял, чтобы она встала и пошла в школу, хотя девочка говорила, что очень хочет спать. Затем он проводил ее взглядом, когда она перешагнула через порог их дома. Вадим корит себя, что не пошел ее провожать до самой школы. Мать Яны постоянно плачет и сильно похудела. На ее руках остается грудной ребенок, но молоко у женщины пропало.

Бабушка Яны, Елена Петровна недавно сильно поругалась с полицией. По ее мнению, есть еще огромные территории, где поиски не велись. Их обращения к различным экстрасенсам тоже не дали никакого результата, при этом семья лишилась последних сбережений, потраченных на ясновидящих. Тем не менее бабушка надеется, что ее внучка найдется живой.

Напомним, что поиски Яны Перчаткиной не прекращаются до сих пор. Для ее поисков постоянно необходимы новые добровольцы.