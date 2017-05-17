﻿

В деле Яны Перчаткиной появился загадочный факт. Через пять дней после пропажи девочки, кто-то отравил ее любимую немецкую овчарку. Бабушка Яны предполагает, что пес мог взять след преступника, поэтому от него решили избавиться.

Яна Перчаткина
Фото: kpcdn.net

Елена Петровна, бабушка пропавшей в начале мая девятилетней школьницы Яны Перчаткиной, рассказала журналистам о смерти любимого пса девочки- немецкой овчарки Джека. Восьмого мая семья нашла его мертвым. После обследования тела у ветеринара, выяснилось, что собака скончалась из-за скормленного ей яда. Кто это мог быть и зачем он отравил овчарку, можно только догадываться. Елена Петровна предполагает, что пес мог взять след преступника, причастного к исчезновению ее внучки.

Известно, что Джеку было 8 лет, он появился в семье девочки, когда она была совсем маленькой. Собака была очень привязана к Яне.

Напомним, что Яна Перчаткина пропала в Белорецке третьего мая. Девочка пошла в школу и домой больше не вернулась. Ее поисками до сих заняты десятки добровольцев и правоохранительные органы, но по сей день нет никаких зацепок в этом деле. Белорецк пройден поисковиками вдоль и поперек, сейчас начались поиски в близлежащих городах, в частности, в Ульяновске.

Первоначально следствие подозревало в причастии к исчезновению девочки ее отчима, но никаких доказательств его вины пока добыть не удалось. Родной отец Яны рассказал, что он никогда не видел дочь, но после известия о ее пропаже, также начал сильно переживать за ее судьбу.
Родственники Яны обращались за помощью к экстрасенсам, но те тоже не смогли ничем им помочь.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

  • Людмила

    После того как стало известно о собаке,совершенно точно ,девочку похитил .тот кто знал эту семью.Девочка где-то близко,искать надо рядом с домом.А не лазить по местности.Наверняка это какой-то их сосед. Учитывая что судя по сводкам Башкирия по педофилам впереди всех.Уважаемые Перчаткины обратитесь за помощью к старцу Власию из Пафнутьего- Боровского монастыря,он 100% скажет где искать девочку.Моей знакомой только он сказал ,где находится пропавший родной дядя.Ни милиция,ни экстрасенсы ей не помогли.Ее дядю утопили в местном пруду в парке,гастербайтеры ,за то, что не подписал квартиру на них,перед этим его неделю пытали привязав к батарее.Обратитесь к нему он обязательно поможет.

  • Людмила

    Украли телефон Яны.Знали что нового нет.Знали что ребенок пойдет в школу один.Следили за ней.Это четко спланированное преступление.Но идеальных преступлений не бывает.Я молю Бога чтобы Яна нашлась.Вспомните всех кто косвенно касался вашей семьи.Кому Яна или родственники рассказывали о ситуации в семье.Кто мог ждать когда ребенок останется один. Кто снимает или снимал комнату или квартиру недалеко от вашего дома. Кто из бывших зэков в районе есть. Уж очень напоминает убийство Ани Кашириной в Липецкой области,там тоже никто ничего не видел и не слышал.Дело там висяк, не нашли убийцу до сих пор.

  • Татьяна

    Интересно. Собака, да еще овчарка, восемь лет жившая с девочкой… Почему же эту собаку с самого начала не использовали в поисках девочки? и позволили ее убить? Странно все в этой истории(.