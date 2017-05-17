В деле Яны Перчаткиной появился загадочный факт. Через пять дней после пропажи девочки, кто-то отравил ее любимую немецкую овчарку. Бабушка Яны предполагает, что пес мог взять след преступника, поэтому от него решили избавиться.

Елена Петровна, бабушка пропавшей в начале мая девятилетней школьницы Яны Перчаткиной, рассказала журналистам о смерти любимого пса девочки- немецкой овчарки Джека. Восьмого мая семья нашла его мертвым. После обследования тела у ветеринара, выяснилось, что собака скончалась из-за скормленного ей яда. Кто это мог быть и зачем он отравил овчарку, можно только догадываться. Елена Петровна предполагает, что пес мог взять след преступника, причастного к исчезновению ее внучки.

Известно, что Джеку было 8 лет, он появился в семье девочки, когда она была совсем маленькой. Собака была очень привязана к Яне.

Напомним, что Яна Перчаткина пропала в Белорецке третьего мая. Девочка пошла в школу и домой больше не вернулась. Ее поисками до сих заняты десятки добровольцев и правоохранительные органы, но по сей день нет никаких зацепок в этом деле. Белорецк пройден поисковиками вдоль и поперек, сейчас начались поиски в близлежащих городах, в частности, в Ульяновске.

Первоначально следствие подозревало в причастии к исчезновению девочки ее отчима, но никаких доказательств его вины пока добыть не удалось. Родной отец Яны рассказал, что он никогда не видел дочь, но после известия о ее пропаже, также начал сильно переживать за ее судьбу.

Родственники Яны обращались за помощью к экстрасенсам, но те тоже не смогли ничем им помочь.