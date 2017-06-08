Яна Перчаткина последние новости: маньяк убил третьеклассницу в день ее похищения

Следователи Белорецка считают, что маньяк Андрей Перов убил свою жертву Яну Перчаткину еще в день ее похищения, 3 мая. Родные ребенка не готовы в это верить: получается, волонтеры, полиция и кинологи практически месяц искали давно мертвую девочку.

Бабушка маленькой жертвы маньяка винит во всем «Центр Михаила Виноградова» и его экстрасенсов. Полиция зачем-то обратилась к «чудо-людям», поверив рекламе, а те в свою очередь, очень часто пускают следствие по ложному пути. Обезумевшие от горя семьи несут колдунам последнее, а вместо достоверной информации получают бред. Кто-то из колдунов сказал, что на предмет пропажи Яны надо проверить ее отчима, и без вины виноватый Виталий просидел под стражей неделю. Мама Яны – кормящая мать, и из-за переживаний у нее пропало молоко для младшего сына.

В версию следствия о смерти Яны в день пропажи бабушка девочки Елена Петровна не верит: слишком хорошо сохранилось ее тело, найденное 1 июня. Девочка, как казалось любящей бабушке, совсем не разложилась, она выглядела хорошо для месячного трупа. Старушка даже пошла в морг на вскрытие, чтоб убедиться в своей правоте: не было ярко выраженного трупного запаха. Непонятно, как 40 дней по ребенку справлять, если с датой смерти такая неопределенность.

Убийцу Яны родня девочки считает слишком расчетливым и хитрым для психически больного – он умело замел следы преступления, месяц никто ничего не подозревал. Его «дама сердца» Екатерина П. месяц ни о чем не догадывалась. У маньяка появился адвокат, который требует для подзащитного домашний арест, хотя как можно защищать такого зверя?

Жителям Белорецка и всей Башкирии уже давно не важны мотивы Андрея Перова. Они считают, что пожизненное для такого маньяка – мало, в Россию нужно вернуть смертную казнь хотя бы для маньяков, педофилов и растлителей малолетних.