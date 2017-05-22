Яна Перчаткина до сих пор не найдена, несмотря на ежедневную смену географии поиска правоохранительными органами и волонтерами. Прошло около трех недель после того, как школьница не вернулась домой, но родители продолжают верить, что увидят ее живой.

В начале мая стало известно о пропаже Яны Перчаткиной в Башкирии, в ее поисках задействованы большое количество человек, но это не помогло обнаружить ни одной зацепки, которая могла бы помочь для дальнейшего розыска.

Так, 3 мая школьница направилась в учебное заведение, но так и не дошла до него, как после рассказала учительница девочки. Родители забили тревогу лишь вечером, когда не дождались ее с кружка, который она посещает для изучения иностранного языка. В тот же день на поиски Яны направились сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, но они не дали результаты.

Прошло уже практически три недели со дня пропажи девочки, несмотря на это поиски продолжаются. Ежедневно полицией и волонтерами, которые приезжают даже из других населенных пунктов, расширяется география поиска, прорабатываются различные варианты. Близкая родственница Перчаткиных рассказала, что отчим девочки винит себя в случившемся, так как настоял, чтобы Яна не пропустила уроки, хотя она утверждала, что очень хочет спать. Он также не может смириться, что не провел ее до самого учебного заведения.

Ранее семья обращалась к экстрасенсам, в надежде, что они смогут им помочь. Но все сказанное на платных консультациях людьми с экстрасенсорными способностями в реальности не подтвердилось. Родные школьницы не теряют надежду, что в скором времени смогут увидеть ее живой. Они призывают всех, кто располагает информацией о месте нахождения Яны сообщать в полицию. Напомним, правоохранительными органами Республики было открыто уголовное дело по статье убийство.