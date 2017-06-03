Яна Перчаткина: последние новости о пропавшей школьнице расстроили жителей Белорецка и всех, кто участвовал в ее розыске. Дело в том, что правоохранительными органами было обнаружено ее тело. Убийцей 9-летней девочки является 38-летний житель Башкирии.

В начале марта стало известно о пропаже Яны Перчаткиной, несмотря на неутешительные долгие поиски, ни родители, ни участвующие в поисковых работах, не отчаивались найти школьницу живой. Но на днях кропотливая работа полиции дала результат, 9-летняя девочка была обнаружена, ее убил 38-летний горожанин. В Местном МВД сообщили, что преступник был задержан. Им является безработный житель поселка Октябрьского, который расположен в Белорецком районе. У мужчины есть семья, дети, с семьей своей жертвы он знаком не был. Следователи добавили, что на теле девочки имеются следы насильственной смерти, она была найдена в одном из домов по ул.Фурманова.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также мотивов преступления. Отмечается, что данное уголовное дело находится на контроле у начальника СУ Республики.

Родные школьницы признались, что это время стало для них настоящим адом, но они до последнего верили, что найдут Яну живой.

Напомним, в розыске девочки принимали участие местные жители, волонтеры из других городов и сотрудники полиции.