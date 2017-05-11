Яна Перчаткина пропала без вести неделю назад в городе Белорецке. На протяжении всего этого времени ведутся масштабные мероприятия, развернутые для поиска девочки. Помогают в розыске правоохранительным органам местные жители, волонтеры из Уфы, Казани, Межгорья и столицы РФ.

На протяжении всей недели правоохранительные органы, МЧС и авиация Росгвардии продолжают вести поиски пропавшей 9-летней девочки. Помогают им местные жители, а также волонтеры, прибывшие из Уфы, Казани, Москвы и Межгорья. Волонтеры «Лиза-Алерт» предоставили специальное устройство, с помощью которого можно быстрее обнаружить тело подростка.

«Уважаемые Белоречане» Волонтеры «Лиза-Алерт» завершили свою деятельность по поискам пропавшей 3 мая Яны Перчаткиной. Поисковый штаб, располагавшийся в здании Башкирской гимназии закрыт. Поиск продолжается. Всех желающих, приглашаем присоединиться к поискам. Прибыли кинологи из Уфы, — поделилась информацией в социальной сети местная жительница, участвующая в поисковых работах.

Напомним, учащаяся второго класса пропала 3 мая. Рано утром подросток ушла из дому на учебу, но в школу так и не пришла. Родительница девочки забила тревогу вечером, когда девочка не вернулась домой. Стоит отметить, что у девочки не было мобильного телефона, а после школы она всегда направляется на занятия по танцам и иностранному языку.В городе сразу была развернута масштабная операция по поиску школьницы. По факту возможного убийства несовершеннолетнего СК РФ возбудили уголовное дело.