Яна Перчаткина: убийца похитил третьеклассницу недалеко от ее школы

Андрей Перов, убийца малолетней из Белорецка Яны Перчаткиной, похитил девочку недалеко от школы. Он заманил ребенка, рассказывая ему о том, что щенок попал в беду и его надо немедленно спасти. Доверчивая девочка поверила своему убийце.

Похищение третьеклассницы произошло всего в трехстах метрах от ее школы № 18. Перову ничего не стоило подманить и обмануть наивную, бесхитростную, «домашнюю» Яну. Ребенок быстро оказался в «ГАЗели» похитителя. Тело девочки было обнаружено в одежде, то есть маньяк не успел над нею надругаться. Возможно, она защищалась, за что и получила по голове палкой или другим тяжелым предметом. Эти же слова подтвердил и 38-илетний Перов: девочка с ним прогуливала школу, ела мороженое, каталась на его машине, но когда начались домогательства – стала кричать и вырываться. Педагоги отмечали, что девочка немного отставала в развитии: в девять лет уже не должно быть такой доверчивости, наивности и готовности верить всем и вся.

Причины, по которым педофил остановил выбор именно на Яне, пытается понять следствие и психиатры. У Андрея Перова тоже есть дети, среди них – девочка, похожая на Перчаткину, тоже белокурая и светлоглазая. Несколько раз подозреваемый менял свои показания: сначала он заявил, что сбил ребенка машиной, а потом решил спрятать труп в подполе хозяйственной пристройки дома на ул. Фурманова. Но характер травм, которые были обнаружены на теле Яны, говорили о том, что в ДТП она не попадала.

Экспертиза покажет, получит Андрей Перов пожизненное или отправится на лечение в психиатрическую клинику. Его вменяемость будет устанавливать психиатрическая экспертиза. Мать Яны до сих пор винит себя, что 3 мая не дала ей в школу новый телефон – наказала за то, что дочка потеряла старый. Если бы третьеклассница позвонила маме в день своего похищения – трагедии бы не произошло.