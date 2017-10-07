Ящур в Туймазинском районе: из-за опасного заболевания в районе введен режим ЧС

В пятницу власти Туймазинского района (Башкирия) объявили режим ЧС из-за ящура, которым заболели несколько коров в Урмекеево и Ермухаметово. Два неблагополучных села изолировали от других сел района, коров в них будут убивать, их туши сжигать, а владельцам зараженного скота компенсируют финансовый ущерб.

В Башкирии в Туймазинском районе введен режим чрезвычайной ситуации: вспышка ящура стала причиной объявления карантина. Неблагополучными оказались два села: в Урмекеево и Ермухаметово коров со всех хозяйских подворий ликвидируют, туши сожгут, а фермерам полностью компенсируют материальные затраты. Так же селения на какое-то время отрежут от всего района: никого не будут выпускать, перекроют дороги, установят специальные КПП с дезинфекционным барьером. Коров на других предприятиях привьют вакциной от ящура, хозяевам даже не придется за это платить. Даже самый тщательный контроль и дезинфекция не исключают того факта, что вирус ящура не распространится от больной коровы к здоровой воздушно-капельным путем. Люди тоже заражаются ящуром, употребляя некипяченое молоко.

Сейчас в Туймазинском районе, в поселке Кындра, работают московские эксперты: Башкирия поняла, что сама с ящуром не справится, и пригласила на помощь москвичей. В Москву направили ткани зараженных животных для анализа. То, что сначала посчитали обыкновенным дерматитом у коров, оказалось высококонтактным заболеванием, завезли его в регион извне. Последняя вспышка ящура датируется в Башкирии 1977 годом, так что инфекцию, скорее всего, завезли в Туймазинский район.