Забастовка дальнобойщиков: полиция заблокировала колонну фур на МКАДе

Забастовка дальнобойщиков в Москве обернулась блокадой со стороны правоохранителей. На МКАДе днем 17 апреля была заблокирована колонна грузовиков. По разным данным, заблокированными оказались от 8 до нескольких десятков фур.

По данным РБК, факт блокады подтвердили в организации «Объединение перевозчиков России». Представитель ОПР рассказал, что восемь грузовиков и один микроавтобус, которые принимали участие в стачке под знаком ОПР, оказались заблокированными полицейскими автомобилями. По словам Сергея Рудаметкина, инцидент произошел в районе Реутова. К автомобилям протестующих прибыли не менее семи полицейских машин.

Еще одна блокада большегрузов произошла в районе торгового центра «Шоколад». Там пытались парковаться не менее 29 грузовых автомобилей. По сведениям участников стачки, к месту парковки прибыли примерно в два раза больше полицейских машин.

А вот в пресс-центре столичного управления МВД подтвердить факт забастовки и последующей блокировки бастующих не смогли. По данным силового источника, на автомобилях, которые якобы принимают участие в забастовке, не было плакатов и транспарантов, а полицейские автомобили не блокировали грузовики на МКАД. В МВД подтвердили только, что полицейские инспекторы проверили только пять грузовиков, которые находились на парковке, и при этом никого из водителей не задерживали.

По данным из различных источников, столкновений протестующих с полицией и задержаний в Москве сегодня не происходило.