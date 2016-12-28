Закрылки самолета отказали в последний момент, экипаж до последнего спасал положение

Расшифровка самописцев с борта погибшего самолета – дело непростое, они могут рассказать шокирующие и неожиданные вещи. «Лайф» сообщает: у упавшего в воду ТУ-154 возникли проблемы с закрылками – механизмом, отвечающим за посадку и взлет. Как объяснил эксперт, летчик-испытатель Виктор Заболотский, самолет со сломанными или с вышедшими строя закрылками неуправляем и опасен – его кренит во все стороны.

«Лайф», ссылаясь на Министерство обороны, рассказывает: катастрофа случилась из-за того, что пилоты убрали механизацию при маневре вправо, механизация, вышедшая из строя сама себя «убрала». Не синхронизированные закрылки, которые не убираются оба на второй минуте – большая беда. Грубо говоря, правое крыло не ведает, что творит левое, и машину начинает кренить в какую-то одну сторону. Запаса высоты у Ту-154 на тот момент не было, хотя достаточная высота – единственный способ спасти положение. И в таких условиях не всякий способен за несколько минут рассчитать угол тангажа: приборы четко показывают, что последними словами пилота было «Мы падаем!»

Большой положительный угол тангажа – причина, по которой самолеты падают на землю или в море хвостовой частью и носом кверху. Обычно в таких случаях отказывает или электроника судна, или гидросистема. Правда, работа по расшифровке самописцев не закончена: если нашли только «черные», а не «оранжевые» ящики, то предстоит много работы по выяснению причин. Закрылки могут оказаться не причиной, а следствием, о ней удалось узнать только из последних слов на борту. Причина может крыться в другом, в том числе и в «усталостном разрушении» отлетавшего свое ТУ-154.