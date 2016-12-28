Закрылки стали причиной крушения Ту-154 в Сочи

Пока об официальных версиях крушения Ту-154 никто не говорит, но эксперты считают, что вероятной причиной могла стать ошибка пилотов. Исходя из исследования «черного ящика» вместо шасси были убраны закрылки. Эту информацию передает российское издание.

Авиаэксперт разъяснил версию, по которой могло произойти крушение лайнера: «Переключатель, с помощью которого выполнялся выпуск закрылков, был расположен выше лобового стекла в кабине. Это необходимо для того, чтобы экипаж мог легко использовать его. Если пилотированием занимается командир, то механизацией занимается другой пилот. Данный прибор оснащен пазами, имеющими три разных положения, где происходит стопорение переключателя. Во время управления командиром в процессе взлета, дается команда: «закрылки-28». Задачей пилота является установка их во взлетное положение. Воздушное судно взлетает, после выполняет набор скорости, затем происходит озвучивание команды – уборка механизации. Из положения «28» переходит в «15». В это время продолжается разгон лайнера. Но происходят случаи, когда переключатель ставили в нулевое положение, из-за воздушной болтанки. Данная версия является предположением, но стоит представить, что закрылки из «28» убирают в «0», при этом полетная скорость на «чистом крыле» не обеспечивается. В итоге судно уходит на критический угол атаки, а после в штопор. Подобная ситуация говорит об ошибке пилотов».