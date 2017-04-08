Зампрокурора Сельцо Илья Петров скончался в Брянске после жуткой аварии

Илья Петров, заместитель прокурора города Сельцо, скончался накануне в Брянске. Незадолго до этого стало известно о дорожно-транспортном происшествии с участием Петрова. Коллеги покойного по надзорному ведомству рассказали, что Илья был не только профессионалом своей работы, но еще и хорошим человеком.

У скончавшегося Илья Петрова остались жена и дочь. Самому покойному на момент смерти было всего тридцать лет. Незадолго до трагической вести стало известно о дорожном происшествии, в котором одним из пострадавших оказался Петров.

Происшествие случилось четвертого апреля этого года на «Брянском обходе». Илья Петров находился за рулем своего автомобиля «Нива». Примерно в десять вечера отечественный внедорожник столкнулся с автобусом «Фиат». На место происшествия прибыла скорая помощь. Медики констатировали, что на месте аварии было двое пострадавших. Один из них был доставлен в больницу, а его состояние оценивалось как критическое.

Этим пострадавшим и оказался водитель «Нивы» Илья Петров. Также пострадала женщина – пассажирка автобуса. Она получила менее серьезные травмы. Врачи боролись за жизнь Петрова несколько дней. В итоге, спасти его так и не сумели.

Коллеги покойного отзываются о нем только самыми хорошими словами, отмечая, что он был порядочным, добрым человеком, отлично ладил со всеми окружающими его людьми. В надзорном ведомстве уже выразили свои соболезнования родственникам покойного.