Захват заложников душевнобольным в Москве оказался фейковой новостью

Московская полиция опровергла захват заложников, о котором писали СМИ. На самом деле неадекватный человек заперся в квартире на Боровском шоссе один и пугает, что у него заложники. На москвича пожаловалась жена – заперся в квартире, не пускает ее и детей домой, но ни она, ни несовершеннолетние дети заложниками не являются. В их квартире тоже он один.

Информация СМИ о том, что псих в Ново-Переделкино угрожает жене и детям и манипулирует их жизнями, уже разошлась по новостным порталам. Однако никто так и не написал, чего же требовал от государства «захватчик заложников». Сейчас стало известно, что у психически неуравновешенного лица три маленькие дочери и явная паранойя. Он заперся в квартире не потому, что хочет сделать со своей семьей что-то ужасное, а потому что боится за свою жизнь. Ему якобы угрожают, а кто – неизвестно, но о тех, кто может представлять угрозу для всего человечества, писали «сионские мудрецы». Возле запертой двери работает не только полиция, но специалисты по «сионским мудрецам» — «скорая» и психиатры. Мужчина – вероятный сектант, и ему где-то «промыли мозги».

МЧС, врачи и сотрудники уголовного розыска не знали, что делать с явно больным человеком, и на всякий случай пригласили людей их Центра по борьбе с экстремизмом. Материалы, найденные в квартире, очень похожи на сектантскую литературу, а сам «сионский мудрец» выпрыгнул в окно и был взят в полицию. На телах жены и дочерей не обнаружено повреждений, побоев и кровоподтеков, но супругу опрашивают на предмет странностей поведения задержанного или бредовых идей. Следствие выясняют, как давно у подозреваемого началась паранойя и откуда в доме литература. Примечательно, что дочери любят папу, заступаются и хотят нормального отца назад.