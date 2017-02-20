Сегодня в столице РФ в правоохранительные органы поступило заявление о захвате заложников в одной из квартир на Боровском шоссе. Об этом сообщили местные СМИ.

Рано утром сообщалось, что мужчина, находясь в неадекватном состоянии, забаррикадировался в своем жилье. Он не выпускает супругу и троих маленьких детей. Все действия он транслировал в интернет в онлайн режиме. Мужчиной были выдвинуты требования. Так, он хотел, чтобы для него организовали встречу с посольством Ирана и КНДР, так как он опасается за свою жизнь.

Немного позже правоохранительные органы опровергли эту информацию. Стало известно, что многодетный отец наоборот не впускал свою семью в квартиру.

«Информация не верная. Мужчина не впускал супругу с детьми домой. К нам не поступало сообщение о заложниках, имеется сообщение от женщины, что она не может попасть в свое жилье, так как супруг не хочет их впускать», — отметили в столичной полиции.

Напомним, неделей ранее в Белгородской области 26-летний мужчина взял в заложники свою семью. В городской администрации населенного пункта Губкин, где и произошел этот инцидент, рассказали, что это был бытовой конфликт. Полиция провела спецоперацию, в результате которой его задержали.