Землетрясение в Анапе не привело к разрушениям и пострадавшим. Природное явление наблюдалось в Черном море на глубине 15 км, эпицентром инцидента стала территория, находящаяся в 40 км от города, — информирует российское издание «РИА Новости».

В прошлую пятницу около Анапы произошло землетрясение. На официальном сайте ГУ МЧС страны сообщили, что эпицентр события наблюдался в Черном море на глубине 15 км, эта территория расположена в 40 км от Анапы. Отмечается, что природное явление не повлекло разрушений, пострадавших также нет.

Необходимо уточнить, что землетрясение произошло около 22:00. По утверждению обнинской сейсмической станции, были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых достигла 4,4 балла. Местные жители в соцсетях делятся своими впечатлениями о природном явлении. Они утверждают, что в домах тряслись стены, ощущалась вибрация, а в некоторых зданиях даже раскачивались люстры. Стоит отметить, что за 15 минут до инцидента около Крыма также ощущалось землетрясение.

Напомним, недавно сейсмологи Италии по ошибке сообщили о крупном землетрясении, мощностью в 5,1 балла. Утверждалось, что природное явление наблюдалось в Марке. Через время сотрудники Национального института геофизики и вулканологии признали свою ошибку, заявив, что произошли технические проблемы. Так, речь шла о сейсмособытии, которое оценили в 1,6 балла, и местные жители даже не ощутили эти подземные толчки. Эпицентром происшествия стал населенный пункт Пьеве-Торина.