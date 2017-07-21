Землетрясение в Греции: стихия унесла жизни двух человек

Землетрясение в Греции повредило здания, мечеть, порт острова Кос, крепость, затоплены дороги. Местные власти сообщили о 120 пострадавших. Сейчас оценивается ущерб, а спасательные службы продолжают поиск жителей острова, которые могли быть заблокированы в собственном жилье.

Сегодня ночью в Эгейском море наблюдалось землетрясение. Специалисты отмечают, что магнитуда мощных подземных толчков составила около 7 баллов. Ощутили на себе это природное явление турецкие и греческие курорты. Что касается эпицентра землетрясения, он находился около населенных пунктов Бодрум и Мармарис, которые находятся в Турции. Здесь не было зафиксировано серьезных разрушений.

В Греции на острове Кос происшествие унесло жизни двоих человек. Здесь также повреждены здания, во многих из них разбиты окна, образовались трещины на стенах. Также повреждение получили мечеть, порт, крепость, построенная в 14-ом веке, затоплены дороги. Из-за подземных толчков было принято решение временно приостановить движение паромов. Местными властями сейчас оценивается понесенный ущерб, а сотрудники спасательных служб продолжают поиск людей, которые могут быть заблокированы в зданиях.

Генеральное консульство РФ, расположенное в Анталье, отреагировало на землетрясение. По словам их сотрудников, среди пострадавших от природного явления россиян нет. Отмечается, в результате подземных толчков поднялось цунами небольшого размера, которое не несло опасности.