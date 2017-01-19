Землетрясение в Италии спровоцировало сход снежной лавины

Сразу две стихии нанесли удар по Италии – землетрясение и снежная лавина. Три мощных подземных толчка расшевелили снег в Альпах, и теперь спасатели с трудом добираются до отдаленных горных деревень. Вчера в 10 часов утра стихия землетрясение нанесло три удара, из которых самым мощным был второй – с магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения располагается около Аматричи, в 110 км. от Рима.

Жителей Аматричи полгода назад вывезли из зоны бедствия, поскольку в августе прошлого года в городе погибло почти 300 человек. Но в областях вроде Умбрии и Лацио немало мелких деревушек, которые погребены под сугробами. Тектонические разломы, которые спровоцировали прошлогоднее землетрясение и нынешнее – разные, хотя они находятся близко друг к другу. Альпы меняются, и это отражается на итальянцах. Рим эвакуировал метро, чтоб пассажиры подземки не пострадали в первую очередь. Полгода во власти стихии научили жителей Италии справляться, но зимою это проблематичней.

Итальянцы заявляют, что бюрократия – стихия хуже землетрясения и лавины. Есть люди, которые полгода живут в отелях и временных поселениях, а новое землетрясение добавило новых бездомных. Заваленными снегом, в плену стихии оказались постояльцы отеля в массиве Гран-Сассо в Абруццио. Люди замерзают в здании, а спасатели на лыжах вынуждены добираться на высоту 1200 метров. На расчистку от снега могут отправить военных и добровольцев.