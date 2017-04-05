Землетрясение в Казахстане магнитудой 6,2 зафиксировано в Восточно-Казахстанской области

Мощное землетрясение произошло в Казахстане. Подземные толчки были зафиксированы примерно в девять часов вечера 4 апреля по местному времени. Магнитуда составила 6,2, а информации о жертвах и пострадавших нет.

Относительно сильное землетрясение произошло накануне вечером в Казахстане. Эпицентр располагался в ВКО, примерно в 863 километрах от Алма-Аты. Толчки исходили из глубины примерно 10 км под землей.

Несмотря на серьезную силу землетрясения, фактические ощущения подземных толчков для большинства из граждан были меньшей силы. В большинстве районов, где ощущались подземные перемещения, магнитуда не превышала 4-4,5.

После землетрясения в социальных сетях и различных региональных СМИ начали появляться тревожные сообщения. Однако официальные казахские власти сделали заявление, в котором призвали граждан не паниковать и не поддаваться на ложную тревогу, которую неизвестные пытаются вызвать сообщениями в Интернете.

По последним данным, жертв и пострадавших в результате вчерашнего землетрясения нет. О разрушениях тоже сообщений не поступало. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят осмотр районов, попавших в площадь воздействия землетрясения на предмет разрушений и других последствий. По предварительным данным, в Казахстане не ожидаются новые землетрясения, однако точно об этом сказать невозможно.

Ранее, напомним, сильное землетрясение произошло в России, на Камчатке.