Землетрясения сегодня: Чили, Украина, Румыния и Молдова ощутили на себе землетрясение

Землетрясение с разной магнитудой и мощностью прокатилось по всей планете, и в разных точках Земли жители прибрежных и горных районов ощутили его на себе. Газета newsday24.org сообщат: магнитуда подземных толчков у берегов Чили в Южной Америке 25 декабря составляла 7,7 баллов. Эпицентр находился около города Пуэрто-Кельон, а из прибрежных районов эвакуировали жителей – возникла опасность цунами.

На прошлой неделе, когда «трясло» Океанию, подземные толчки вызвали цунами, и потому власти испугались за жителей районов Лос-Лагос, Лос-Риос, Био-био и другие. Из них эвакуировали всех жителей, но полномасштабной беды не случилось, и опасность на сегодня, 28 декабря, снята. Украинское издание «ПрессОРГ» ссылается на консульство, говоря, что цунами чилийскому берегу не угрожает, хотя эвакуировали 4 тыс. человек. В Румынии сегодня произошло землетрясение, отголоски которого ощутили на себе другие страны, находящиеся по соседству. Землетрясение в 5,8 баллов ничего не разрушило, но в домах и ресторанах дрожала мебель. Румыны посмелее снимали видео на телефон, а поколение постарше в ужасе убегало из баров. Волнуются румынские власти за «старый город» столицы страны Бухареста. Подземные толчки, эпицентр которых залег в Вранче, мог разрушить старые здания.

Есть мнение, что Румыния сама виновата в том, что в горах Карпат на территории страны смещается земная кора. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» ссылаясь на эксперта из Молдавии. Иван Илиеш уверяет, что добыча сланцевого газа запрещена во многих странах мира, но в Румынии она имеет место. Цепочка небольших смещений во время газодобычи может спровоцировать сначала небольшие подземные толчки, а потом и крупномасштабные. Оберегание природы родного край – не избитые слова, а острая в последнее время необходимость.