Женщина прыгнула под поезд намеренно: дочь самоубийцы находится в коме

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Лариса Махайлова
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Женщина прыгнула под поезд намеренно: дочь самоубийцы находится в коме

На днях в столичном метро произошло жуткое происшествие, женщина прыгнула под движущийся поезд, потянув за собой несовершеннолетнюю дочь. После происшествия местную жительницу и ее ребенка доставили в больницу.

Сообщается, что от полученных травм мать скончалась. Что касается девочки, врачи рассказали, что на сегодняшнюю минуту она находится в тяжелом состоянии, впала в кому. По факту инцидента следователями было возбуждено дело против женщины, которая пыталась совершить суицид, потянув за собой свою несовершеннолетнюю дочь. К делу применяется статья «Покушение на несовершеннолетнего». Благодаря камерам видеонаблюдения стало известно, что данное решение было намеренным.

«Машинист увидел, как прямо перед ним женщина и девочка упали на рельсы. Расстояние было минимальным. Камеры подтверждают это», — рассказали сотрудники метро.

Напомним, происшествие произошло на станции «Молодежная». Местная 43-летняя жительница , поговорив по мобильному устройству, взяла за руку дочку и совершила прыжок в тот момент, когда приближался поезд. Машинист, увидев это, использовал экстренное торможение, но избежать наезда не получилось. Для оказания экстренной помощи, потерпевших доставили в медицинское учреждение на вертолете, где им оказали срочную хирургическую помощь.

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