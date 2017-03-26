Женщина в состоянии алкогольного опьянения родила на улице, лежа в сугробе

Женщина в состоянии алкогольного опьянения родила ребенка, лежа в сугробе посреди одной из улиц Красноярска. Об этом журналистам заявила Ольга Дегиль, являющая официальным представителем следственного управления по Красноярскому краю.

Неприятный инцидент случился на глазах прохожих, идущих по своим делам на улице Песочной. Новорожденная девочка едва не погибла от холода, лежа у ног своей пьяной матери, которой не было дела до своего ребенка.

Девочку, едва подающую признаки жизни, спас прохожий, который просто проходил мимо. Теперь ребенок вместе со своей матерью находится в больнице. Девочка получила переохлаждение, однако, сейчас её здоровью ничего не угрожает.