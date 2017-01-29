Женщина выбросила родившуюся дочь в мусорный контейнер: ребенок получил различные телесные повреждения

В СК Минска сообщили о завершении расследования по делу найденного ребенка, которого кинули в мусорный контейнер. На сегодняшний день дело было направлено в суд.

Ранее в Минском районе произошел ужасающий инцидент. Так, 28-летняя женщина выбросила своего новорожденного ребенка. В правоохранительных органах ее обвиняют в покушении на убийство своей дочери.

«В вечернее время 19 сентября в Мачулищах беременная жительница, которая на протяжении долгого времени скрывала свое положение, родила дочь в квартире, в которой проживала. После, чтобы убить малыша, она в осознанном состоянии выбросила новорожденную в мусоропровод с 7 этажа жилого дома», — рассказала Татьяна Белоног, которая является официальным представителем СК Минской области.

Ребенок был найден местными жителями в контейнере, после его экстренно доставили в больницу. Новорожденная получила разные телесные повреждения, которые произошли из-за падения, низкой температуры.

«Экспертиза показала, что женщина в момент преступления не имела никакие психические расстройства, также у нее не наблюдалось состояние повышенной эмоциональной напряженности. Ее поступок был осознанный», — добавила Белоног.