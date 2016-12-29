Жертва крушения Ту-154: Оксана Бадрутдинова была похоронена на военном кладбище

Вчера состоялись похороны одной из жертв авиакатастрофы в Сочи. Ею стала Оксана Бадрутдинова, тело девушки было первым опознано родственниками. Об этом передает российское издательство. Прощание прошло на военном кладбище, расположенном около столицы РФ.

Девушка была помощницей руководителя департамента культуры Министерства обороны России. Прощались с госслужащей только близкие и родные, прессу не пустили. Погибшей было 32 года, за день до смерти у нее было день рождение. Последний снимок у нее на странице в социальной сети является фото с благодарностям. Жертва крушения сделала его накануне на аэродроме, откуда произвел вылет лайнер.

Жертва является выпускницей питерского университета культуры. Ее папа подполковником в отставке, он руководил оркестром штаба ДВО. Бадрутдинова работала в Комитете культуры Питера. Стоит отметить, что ее шеф Антон Губанков также стал жертвой авиакатастрофы.

Напомним, еще одним опознанным стал командир самолета Рома Волков. Идентифицировать мужчину удалось благодаря знакам отличия, которые находятся на его форме. На сегодняшний день было обнаружено 17 тел, а также 239 фрагментов жертв. В столицу РФ уже доставили 13 погибших и 168 фрагментов тел, для последующего опознания и генетической экспертизы.