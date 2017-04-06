Жилой дом в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за найденного взрывного устройства

Девятиэтажный дом в Невском районе Санкт-Петербурга пришлось эвакуировать из-за обнаруженного в квартире взрывного устройства. В настоящий момент взрывчатка обезврежена, эксперты завершают обследовать дом, а жильцы постепенно заселяются обратно в квартиры, — передает ТАСС.

Полицейские выяснили, что квартира, в которой было обнаружено взрывное устройство, принадлежит людям, которые в ней не жили. Кто именно проживал в этой квартире, и какие связи у этих людей были с настоящими владельцами жилья, еще предстоит выяснить следователям, — рассказал СМИ Константин Серов, являющийся главой районной администрации.

Из-за угрозы взрыва полицейские эвакуировали девять этажей двух подъездов дома. Некоторые эвакуированные жильцы отправились на работу, другие были размещены в здании детского сада неподалеку. По словам Серова, эксперты оперативно обезвредили взрывчатку, и к текущему моменту уже заканчивается осмотр всего дома. Большинство эвакуированных жильцов уже вернулись обратно в свои квартиры. Угрозы их жизни и безопасности нет.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако с эвакуированными жильцами постоянно находились медики и психологи. Следователи же начали поиск человека, оставившего взрывчатку в квартире. Была ли это попытка теракта, пока не известно.

Напомним, что третьего апреля в питерском метро прогремел взрыв, а еще одна бомба была вовремя обезврежена. После того происшествия в полицию поступали несколько анонимных звонков о заложенных бомбах, в Москве пришлось эвакуировать Курский вокзал, а в Ростове-на-Дону утром 6 апреля прогремел взрыв.