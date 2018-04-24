Жительница Нижневартовска опустила щенков в кипящую воду

В Нижневартовске началась проверка по факту жестокого обращения с животными. Несовершеннолетняя девушка расправилась со щенками, бросив их в кипящую воду, а затем выбросив с большой высоты.

Резонансный случай расправы над животными зафиксирован в ХМАО. Жители города Нижневартовск обратились в полицию и устраивают общественные акции с требованием привлечь к уголовной ответственности местную 17-летнюю жительницу, которая расправилась над несколькими щенками.

В полиции инцидентом заинтересовались, и сейчас проводят проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении дела. Предварительно установлено, что несовершеннолетняя гражданка попыталась убить новорожденных щенков, поместив их в кипящую воду. Однако этот метод не сработал – щенки выжили, после чего девушка пошла на более консервативный метод – выбросила их из окна, с большой высоты.

По предварительной версии, несовершеннолетняя пыталась убить щенков по приказу своей мамы. Девушка должна была сделать это, как только щенки появятся на свет.

Местные зоозащитники также пытаются организовать пикет с требованием привлечь живодерку к ответственности. Если ее вина таки будет доказана, девушке грозит тюрьма сроком до трех лет.