Жительница Сибири смогла отсудить компенсацию у врача, который лишил её девственности при осмотре

Молодая жительница Новосибирска смогла добиться выплаты компенсации от родильного дома в размере сорока пяти тысяч рублей за то, что она была лишена девственности по неосторожности гинеколога.

Этот инцидент произошел почти год назад, все это время суд рассматривал необычное дело. Девушка пришла на осмотр к гинекологу, заранее предупредив о том, что она является девственницей. Однако невнимательный доктор все-таки повредил девственную плеву, лишив девушку тем самым невинности.

В итоге суд только частично удовлетворил иск и постановил выплатить в пользу девушки только 45 тысяч рублей в качестве компенсации. Такая малая сумма связанна с тем, что человеку серьезного физического вреда нанесено не было.