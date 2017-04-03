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Молодая жительница Новосибирска смогла добиться выплаты компенсации от родильного дома в размере сорока пяти тысяч рублей за то, что она была лишена девственности по неосторожности гинеколога.

Жительница Сибири смогла отсудить компенсацию у врача, который лишил её девственности при осмотре
Фото: wallpapers1920.ru

Этот инцидент произошел почти год назад, все это время суд рассматривал необычное дело. Девушка пришла на осмотр к гинекологу, заранее предупредив о том, что она является девственницей. Однако невнимательный доктор все-таки повредил девственную плеву, лишив девушку тем самым невинности.

В итоге суд только частично удовлетворил иск и постановил выплатить в пользу девушки только 45 тысяч рублей в качестве компенсации. Такая малая сумма связанна с тем, что человеку серьезного физического вреда нанесено не было.

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